Япония принимает чемпионат мира по регби

Месяцы интенсивной подготовки и Япония, первая азиатская страна, принимает одно из самых важных спортивных мероприятий этого года - чемпионат мира по регби.

Международный стадион Йокогамы, вместимостью около 72 000 человек, — самый большой в Японии. Но о его заполняемости не стоит беспокоиться — ведь здесь пройдут оба полуфинала и финал соревнований.

Защищать чемпионский титул приехала сборная Новой Зеландии. Несмотря на статус фаворита на пути к четвертому Кубку Уэбба Эллиса ей придется встретиться с серьезными соперниками. С таким мнением согласен бывший игрок сборной Англии и чемпион мира 2003 года Джонни Уилкинсон:

"Это будет один из самых соревновательных чемпионатов мира по регби, где будет присутствовать открытая борьба. Откровенных фаворитов нет. Небольшое преимущество отдают Новой Зеландии, но мировой рейтинг постоянно меняется в последнее время. Команды соревнуются на места в топ-3, топ-4, три из которых представляют Северное полушарие, и это фантастика. Но также это показывает, что турнир может выиграть любая команда"

На групповом этапе соревнований 20 команд поборются на выход в плей-офф.

Новая Зеландия свой первый матч проведет против соперников из Южной Африки. В тоже время Англия, как и 4 года назад, попала в группу смерти.

В группе D ситуация также не из легких — Австралия, Фиджи и Уэльс — давние соперники.

Только двум командам из пяти в каждой группе удастся пробиться в четвертьфинал. Поэтому у сборных нет много времени на раскачку.

Чемпионат стартует с противостояния хозяев турнира с россиянами, пробившимися в групповой этап во второй раз в своей истории.

Сборная Японии — в числе аутсайдеров этого чемпионата мира, но возможно домашние стены помогут ей впервые выйти из группы.