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Япония

Игра в кости на деньги привела прокурора к отставке

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 Елена Караева
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Игра в маджонг на деньги довела токийского прокурора до цугундера
Игра в маджонг на деньги довела токийского прокурора до цугундера   -   Авторское право  Kin Cheung/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved
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Прокурор Токио Хирому Курокава должен подать в отставку в четверг, это решение высокопоставленный юрист принял из-за скандала: прессе стало известно, что он, мало того, что играл в кости на деньги, он играл не дома, хотя в стране действует режим ЧС из-за пандемии коронавируса.

Законник играл с журналистами, вскоре о том, как он проводит время, сообщил влиятельный еженедельник.

Пока официально заявление о сложении полномочий не подписано, есть лишь информация о том, что японский минюст подтвердил факты, содержавшиеся в публикации.

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