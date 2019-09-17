ЧМ по регби: "красные драконы" остались без Роба Хоули

Роб Хоули, помощник главного тренера сборной Уэльса по регби, не сможет поддержать своих подопечных на чемпионате мира в Японии. Он отстранен от исполнения своих обязанностей из-за обвинений в незаконном совершении букмекерских ставок на матчи. Хоули считался "правой рукой" Уоррена Гэтленда - наставника "красных драконов" в течение одиннадцати лет.

Тем временем валлийцы продолжают готовиться к матчу со сборной Грузии, который состоится 23 сентября.

Финальная часть девятого по счету Чемпионата мира по регби пройдет с 20 сентября по 2 ноября 2019 года. Действующим чемпионом мира является сборная Новой Зеландии.