Япония против тату, и при чём тут регби?

Оргкомитет чемпионата мира по регби в Японии настоятельно рекомендует игрокам скрывать имеющиеся у них на теле татуировки.
Дело в том, что в стране восходящего солнца тату традиционно ассоциируются с криминальным миром якудза и не приветствуются в обществе.
Регбисты, в частности из Полинезии, для которых тату - часть культуры с уважением восприняли просьбу японского оргкомитета.
Несмотря на негативное отношение, тату-мастера в Японии существуют, но предпочитают особо не афишировать свой труд. Юго считает, что чемпионат мира может изменить отношение к нательному искусству в Японии.
Но, кажется, в обществе меняется отношение к этому виду искусства. В прошлом году суд отменил приговор тату-мастеру, обвиненному в проведении не лицензированных процедур.
Но все же в Японии не редки случаи отказа иностранцам и местным жителям с татуировками во входе в тренажерные залы и общественные бани.
Финальная часть чемпионата мира по регби впервые пройдет в Азии с 20 сентября по 2 ноября. В турнире примут участие 20 национальных команд, в том числе Россия — во второй раз в истории с 2011 года.