Япония против тату, и при чём тут регби?

Оргкомитет чемпионата мира по регби в Японии настоятельно рекомендует игрокам скрывать имеющиеся у них на теле татуировки.

Дело в том, что в стране восходящего солнца тату традиционно ассоциируются с криминальным миром якудза и не приветствуются в обществе.

Регбисты, в частности из Полинезии, для которых тату - часть культуры с уважением восприняли просьбу японского оргкомитета.

Игроки, которым посчастливилось приехать сюда, воспримут это нормально. Мы должны уважать ценности японского народа Сонни Билл Уильямс игрок сборной Новой Зеландии

Несмотря на негативное отношение, тату-мастера в Японии существуют, но предпочитают особо не афишировать свой труд. Юго считает, что чемпионат мира может изменить отношение к нательному искусству в Японии.

Это будет хорошая возможность для иностранцев узнать, насколько строго в Японии относятся к тату — независимо от их смысла. Я это чувствую, когда сам выезжаю заграницу. Поэтому, я думаю туристы будут шокировано возглашать: "какого черта? Юго тату-мастер в Японии

Но, кажется, в обществе меняется отношение к этому виду искусства. В прошлом году суд отменил приговор тату-мастеру, обвиненному в проведении не лицензированных процедур.

Но все же в Японии не редки случаи отказа иностранцам и местным жителям с татуировками во входе в тренажерные залы и общественные бани.

Финальная часть чемпионата мира по регби впервые пройдет в Азии с 20 сентября по 2 ноября. В турнире примут участие 20 национальных команд, в том числе Россия — во второй раз в истории с 2011 года.