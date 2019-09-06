Их выселяют туристы

В Торрехон-де-Ардос, на окраине Мадрида, более 300 семей борются за право остаться в своих домах. Их квартиры были проданы инвестиционному фонду, после чего новый домовладелец повысил арендную плату на 80%.

Джессика, с мужем и ребёнком живут здесь уже 9 лет. Аренда их квартиры в 55 кв.м. подорожала почти вдвое, теперь семейной паре нужно платить 860 евро в месяц, но они не могут себе этого позволить.

"Мы здесь все - продавцы... Я даже не хочу думать о переезде.... Возможно, мы попросим небольшую помощь у родителей. Скрепя сердце нам придется собирать вещи и переезжать, потому что мы не можем заплатить. Не то чтобы мы не хотим, мы просто не можем", – говорит девушка.

Хайме Веласкес, Euronews:

"По данным Центрального банка Испании, за последние пять лет цены на аренду недвижимости увеличилась вдвое. Из-за безработицы и низких зарплат съём жилья на длительный срок становится непосильной задачей для молодежи и пенсионеров".

В исторической части Мадрида все меньше и меньше долгосрочного арендного жилья. Большинство владельцев выселяют своих арендаторов и сдают недвижимость туристам. Ведь это приносит больше дохода, чем аренда на длительный срок.

Фернандо Бардера, представитель профсоюза:

"Они здесь родились, провели всю свою жизнь, в этом районе их лечащий врач, их социальное окружение. У них здесь всё... А теперь их выгоняют. По оценкам, в Испании пустуют около трех миллионов квартир и домов. Большинство из них находятся в совладении инвестиционных фондов или банков...Тех самых банков, которые мы субсидируем. В результате они становятся крупнейшими домовладельцами в Испании и контролируют цены на недвижимость".

Для выселенных семей жить в палатке – единственный выход, а те, у кого нет и такой крыши над головой, живут нелегально в пустующих домах, которых в Мадриде около 5000.

Наталия Паломар, юрист:

"Ситуация вызывает серьезные опасения. Согласно нашим отчетам, большое количество одиноких матерей с маленькими детьми незаконно занимают пустующие дома".

По примеру Берлина и Нью-Йорка, испанские активисты призывают правительство принять необходимые меры по контролю рынка недвижимости.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес пообещал выделить недвижимость под социальные нужды из фонда пустующих квартир, но для этого нужно подождать, пока новый кабинет начнёт работу.