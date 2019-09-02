Бухарест собрал виртуозов музыки

Здесь награждают лучших исполнителей классической музыки. В румынской столице в первые дни осени проходит 24-й Международный фестиваль имени Джордже Энеску.

Это значимое мероприятие носит его имя не случайно. Ведь этот румынский композитор, скрипач, пианист и дирижер считается одним из музыкальных гениев 20-го века.

Фестиваль, названный в его честь, был запущен ещё в 58 году, через несколько лет после кончины маэстро. С тех пор каждые два года мероприятие собирает в Бухарест лучших музыкантов из разных стран.

Михай Константинеску, исполнительный директор фестиваля:

"Этим фестивалем мы пытаемся показать другую сторону Румынии. Конечно же, это нелегко – создавать положительный образ с помощью культуры, потому что важен не только высокий музыкальный уровень, но также важно найти средства, чтобы провести мероприятие подобного уровня. Фестиваль длится три недели, на него приезжают музыканты и любители классики из разных стран, а освещают это мероприятие не только местные, но также и зарубежные сми".

Фестиваль, который продлится до 22 сентября, достаточно популярен среди ценителей классической музыки. Многие приезжают сюда уже не в первый раз.

"За последние 30 лет, мне кажется, я не пропустил ни одного фестиваля", - говорит мужчина.

"Я увлекаюсь классической музыкой с детства, так что мне приятно быть здесь", - подхватывает гостья мероприятия.

"Я путешествую по всему миру, но каждый раз я приезжаю к себе на родину, чтобы посетить этот фестиваль, потому что музыка как бальзам для сердца", - рассказывает румынка.

"Для меня как румына это мероприятие очень важно, потому что я горжусь Джордже Энеску как композитором", - говорит местный житель.

Одна из премьер этого года - бельгийский ансамбль La Cetra d’Orfeo, специализирующийся на музыке 15-18 веков.

Вольфганг Шпиндлер, Euronews:

"Около 3000 музыкантов высокого уровня выступят здесь в течение 3 недель. Билеты на большинство концертов уже распроданы. Музыкальный фестиваль имени Энеску, одно из крупнейших событий классической музыки в Восточной Европе, хорошо организован. Подобное мероприятие создает положительный иммидж для страны, известной своими политическими скандалами и коррупцией".