В Бухаресте стартовал фестиваль имени Джордже Энеску

В течение месяца в крупнейших концертных залах Бухареста выступят более 3,5 тыс. музыкантов и около 50 оркестров из 16 стран.
Созданный в 1958 году в честь франко-румынского композитора Джордже Энеску фестиваль сегодня считается одним из главных событий в мире классической музыки.
В течение месяца в крупнейших концертных залах Бухареста выступят более 3,5 тыс. музыкантов и около 50 оркестров из 16 стран.
Открывали бал Филармонический оркестр имени Джордже Энеску и Готье Капюсон, один из величайших виолончелистов-виртуозов. Дирижировал художественный директор фестиваля Кристиан Мэчелару.
Они исполнили Румынскую рапсодию Джордже Энеску, сюиту из оперы Рихарда Штрауса "Кавалер розы" и Концерт си минор Антонина Дворжака.
Интервью с Готье Капюсоном смотрите на канале Euronews в программе Cult.
Фредерик Понсар, Euronews:
— За годы своего существования Фестиваль Джордже Энеску стал обязательным событием на европейской и мировой карте крупнейших фестивалей классической музыки. Это большая честь для Румынии, которая до конца сентября будет принимать величайших солистов и оркестры мира.