В Бухаресте стартовал фестиваль имени Джордже Энеску

В течение месяца в крупнейших концертных залах Бухареста выступят более 3,5 тыс. музыкантов и около 50 оркестров из 16 стран.

Созданный в 1958 году в честь франко-румынского композитора Джордже Энеску фестиваль сегодня считается одним из главных событий в мире классической музыки.

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В течение месяца в крупнейших концертных залах Бухареста выступят более 3,5 тыс. музыкантов и около 50 оркестров из 16 стран.

Открывали бал Филармонический оркестр имени Джордже Энеску и Готье Капюсон, один из величайших виолончелистов-виртуозов. Дирижировал художественный директор фестиваля Кристиан Мэчелару.

Они исполнили Румынскую рапсодию Джордже Энеску, сюиту из оперы Рихарда Штрауса "Кавалер розы" и Концерт си минор Антонина Дворжака.

Am adunat cele mai importante informaţii despre ediţia din acest an a Festivalului Enescu. Le găsiţi pe toate în articolul de mai jos. #GenerozitatePrinMuzica #Enescufestival #FestivalEnescu2023 Posted by George Enescu Festival on Sunday, August 27, 2023

Интервью с Готье Капюсоном смотрите на канале Euronews в программе Cult.

Фредерик Понсар, Euronews:

— За годы своего существования Фестиваль Джордже Энеску стал обязательным событием на европейской и мировой карте крупнейших фестивалей классической музыки. Это большая честь для Румынии, которая до конца сентября будет принимать величайших солистов и оркестры мира.