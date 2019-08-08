11 лет российско-грузинской войне

В Тбилиси и Цхинвали прошли траурные акции, приуроченные к 11-й годовщине начала российско-грузинской войны. Над государственными учреждениями Грузии были приспущены флаги, звучали заявления о необходимости восстановить территориальную целостности страны.

Оккупация — это боль, которая должна объединять нас, независимо различий в политических взглядах. Это боль и испытание для всего народа. Я уверен, что Грузия преодолеет оккупацию. Мамука Бахтадзе премьер-министр Грузии

Война длилась пять дней. В Москве и Цхинвали обвиняют Тбилиси в агрессии против мирного населения, которая спровоцировала конфикт. Грузия обвиняет Россию в нападении. Официальный представитель Еврокомиссии Карлос Мартин Руис де Гордехуэла в годовщину начала войны заверил, что ЕС поддерживал и будет поддерживать суверенитет Грузии. Брюссель обвинил Москву в несоблюдении условий перемирия:

_«Российская Федерация не только сохранила, но и увеличила свое военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии в нарушение международного права и своих обязательств в рамках соглашения 12 августа 2008 г. Из-за конфликтов в Грузии тысячи людей были вынуждены бежать, пострадали целые поколения».

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«Принуждение к миру»

Россия обвинения в военной агрессии отвергает. В МИДе настаивают, что действия российских военных были строго пропорциональны угрозе со стороны Грузии, а после завершения военной операции все силы были выведены с грузинской территории. Президент непризнанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов напоминает, что в Цхинвали остаётся российская военная база, которая, по его словам, обеспечивает безопасность страны.

В ответ на запрос Euronews Департамент информации и печати МИД представил сообщение с изложением российской версии событий августа 2008:

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Правительство М.Саакашвили, грубо нарушив международные договоренности о мирном урегулировании грузино-осетинского конфликта, начало полномасштабную военную операцию против Южной Осетии, в ходе которой грузинской стороной был произведен массированный артиллерийский обстрел Цхинвала. 8 августа в столицу Южной Осетии при мощной поддержке танков и бронетехники вошли сухопутные силы грузинской армии, а также спецназа МВД Грузии.

Параллельно грузинские войска предприняли штурм лагеря российских миротворцев. При этом накануне военные наблюдатели от Грузии скрытно покинули расположение объединенного штаба миротворцев и наблюдательные посты. 8-10 августа миротворческий батальон отразил не менее пяти грузинских атак. Погибли десять российских миротворцев, около сорока были ранены. Находящиеся на территории городка здания и техника были практически полностью уничтожены.

От грузинских атак серьезно пострадал и Цхинвал. Было полностью или частично разрушено большинство жилых домов. Пострадали объекты коммунального хозяйства и жизнеобеспечения города, промышленные предприятия. Были разрушены несколько прилегающих к Цхинвалу сел.

В условиях сохраняющейся прямой угрозы жизни российских граждан в Южной Осетии руководство России приняло решение начать операцию по принуждению грузинской стороны к миру.

Российская военная операция преследовала единственную цель – прекратить агрессию Грузии и предотвратить возможность повторных нападений. Ее организация и проведение были строго пропорциональны угрозе со стороны Грузии. По завершении военной операции подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации были выведены с территории Грузии.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года и другими основополагающими международными документами. Нападение на Южную Осетию, подготовка аналогичной акции против Абхазии, которые стали кульминацией многолетней насильственной политики Тбилиси в отношении этих народов, не оставили им иного выбора, кроме как обеспечивать свою безопасность и право на существование через самоопределение в качестве независимых государств.

«Возвращаться некуда»

Что касается беженцев, то эта проблема не решена до сих пор. По данным Тбилиси, в результате конфликта Южную Осетию покинули более 20 тысяч грузин. В июне Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом защитить право всех беженцев и их потомков на возвращение в Южную Осетию и Абхазию.