Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года.

Согласно опубликованному постановлению, Россия не ответственна за "инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года". При этом суд посчитал обоснованными претензии о нарушении Европейской конвенции о защите прав человека, которые происходили в отношении мирных жителей после прекращения боев. Это решение грузинские власти назвали успехом.

Государство признано жертвой этой войны, и это большое достижение для нашей страны, нашего общества, нашей истории и нашего будущего. Это столп, на котором мы должны строить наше будущее и наш союз Саломе Зурабишвили президент Грузии

Минюст России не согласен с решением ЕСПЧ по событиям на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008г, так как непосредственная причастность к ним российских военных так и не была установлена.

Суд также не поддержал заявления Тбилиси о якобы вторжении российской армии на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть за день до начала грузинской агрессии.

Постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России (II)" не содержит решения о денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен ЕСПЧ для дальнейшего рассмотрения.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал. Ввиду обстрела российских миротворцев Россия ввела в республику войска и спустя пять дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.