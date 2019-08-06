Кипр просит ЕС забрать мигрантов

Власти Кипра призывают Евросоюз срочно забрать с острова несколько тысяч мигрантов. Министр внутренних дел направил запрос комиссару по делам миграции с просьбой распределить по другим государствам хотя бы пять тысяч человек.

В абсолютных цифрах на Кипре мигрантов не так много, но на душу населения остров — на первом месте в ЕС по притоку нелегалов.

Константинос Петридис, глава МВД Республики Кипр:

«Мы посмотрим, как отреагируют страны ЕС — официально, в письменной форме, посмотрим, как на практике реализуется солидарность, которую называют одним из столпов ЕС».

Причина большого наплыва мигрантов — почти неконтролируемая граница с республикой Северного Кипра, куда они попадают из Турции. В первую очередь это выходцы из Сирии и Ирака. При этом отмечается, что не смотря на соглашение с ЕС, с Кипра Турция нелегалов не забирает, поскольку не признает западную часть острова страной.

«Мы — страна ЕС, которая не может контролировать свои северные границы. Frontex не может патрулировать их как в других странах. Мы не можем принимать меры, которые возможны в других странах ЕС», — рассказывает Петридис.

По официальным данным, на Кипре сейчас 15 тысяч человек ждут статуса политических беженцев и еще столько же — тех, кто получил временный гуманитарный статус.