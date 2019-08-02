Несовершеннолетние мигранты: что делать?

17-летний Момо решил покинуть Гану, в которой он родился, и перебраться в Европу, вместе с братом. Но в итоге Момо оказался в одиночестве, это было еще в Нигере.

"Это было ужасно, страшно, я и представить себе не мог, насколько", - жалуется Момо.

После двухдневного перехода по пустыне, Момо очутился в Ливии, где почти сразу же попал в руки торговцев людьми. Момо для них был "живым товаром: "Меня продали за 1 700 динаров".

В итоге Момо оказался в лодке с другими мигрантами, которые, как и он, пытались пересечь Средиземное море. Его спасли. Первой на его пути оказалась Италия, а потом Испания.

Момо, как говорит он сам, готов работать и учиться, но на него, по его собственным словам, все махнули рукой: "Ну мы словно бы в клетке тут, нами никто не занимается, как мы живем, на что, что с нами происходит, не интересует никого".

Момо не одинок в своем несчастье. Таких, как он, несовершеннолетних мигрантов, которых никто не опекает, в Испании насчитывается свыше 10 тысяч человек.

Журналист Еuronews Хайме Веласкес познакомился с Момо и с его товарищами по несчастью в центре временного содержания, находящимся Хорталесе.

"Этот центр - один из немногих, места в котором предоставляют несовершеннолетним мигрантам. Они тут живут до тех пор, пока не найдется добрая душа, которая заберет их в приемную семью или же им будет предоставлена другая крыша над головой. Но пока они не учатся и не работают, им нужно на что-то жить. И источником дохода становится улица", - констатирует Хайме.

А вот что говорят те, кто на этой улице живет.

- Каждый день, каждый божий день тут они воруют, отнимают телефоны, сумочки, украшения. Нападают часто на пожилых людей. Это реальность повседневности. А по ночам еще к тому орут.

- Это очаг конфликтов: есть те, кто им сочувствует, есть те, кто считает, что им тут не место.

Хулиан - из тех, кто старается помочь несовершеннолетним мигрантам.

"Ну, они хорошие ребята в большинстве своем. Но есть и те, кто хулиганит. И с этим тоже нужно что-то делать. Но, повторю, большинство - нормальные, хорошие подростки. Наверное, жителям стоит познакомиться с ними поближе, чтобы изменить свое мнение", - полагает Хулиан.

По словам Карлос Ганы, руководителя программы для подростков Красного Креста, "большинство тут оказалось потому, что они хотят спокойно жить и работать, они хотят сами зарабатывать, быть самостоятельными, помогать своим семьям, посылая какие-то деньги. С таким наплывом соответствующие службы просто перестали справляться".

"13 тысяч несовершеннолетних мигрантов в настоящий момент зарегистрированы Испании, их количество за последний год увеличилось на 160 %, и эта тенденция вряд ли изменится, поскольку основная масса мигрантов стремится перебраться в Европу именно летом", - передает из Мадрида Хайме Веласкес.