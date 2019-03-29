Путешествие по Европе: мигранты в Испании

После закрытия итальянских портов для гуманитарных судов и провала миграционной политики ЕС, Испания - южная граница Союза - стала для беженцев главными "вратами в Европу". Только в прошлом году в страну приехали около 65 тысяч человек. Почти год назад "Аквариус" прибыл в Валенсию. С тех пор популярность испанских ультраправых возросла. Вопрос иммиграции центральный в их предвыборной кампании.
Первые неуверенные шаги Мираль по этой земле. Здесь она в безопасности. Родители сделали все, что было в их силах, чтобы добраться до Испании и подарить ей счастливое будущее. Али и Мариам бежали от войны в Ливии. Они рискнули всем и пустились в опасное путешествие через Средиземное море в Европу. Оставаться на родине было гораздо страшнее.
В июне прошлого года они прибыли в Валенсию на борту "Аквариуса" - корабля, ставшего символом кризиса европейской миграционной политики.
Кризиса, последствия которого сегодня можно ощутить и в самой Испании. Никогда раньше о судьбе приезжих здесь не велись такие острые дискуссии.
- таковые мнения обычных испанцев.
Но те, кто сегодня помогают беженцам начать в Испании новую жизнь, руководствуются здравым смыслом. И в обмен получают безмерную благодарность.
Еще несколько месяцев назад Али ни слова не понимал по-испански. Он благодарен этим людям и этой стране.
Мираль, скорее всего, не вспомнит, на что решились родители ради того, чтобы она смогла сделать эти шаги. Пусть неуверенные, но по мирной земле.