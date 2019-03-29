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Путешествие по Европе: мигранты в Испании

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 Cristina Giner 
Путешествие по Европе: мигранты в Испании
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После закрытия итальянских портов для гуманитарных судов и провала миграционной политики ЕС, Испания - южная граница Союза - стала для беженцев главными "вратами в Европу". Только в прошлом году в страну приехали около 65 тысяч человек. Почти год назад "Аквариус" прибыл в Валенсию. С тех пор популярность испанских ультраправых возросла. Вопрос иммиграции центральный в их предвыборной кампании.

Первые неуверенные шаги Мираль по этой земле. Здесь она в безопасности. Родители сделали все, что было в их силах, чтобы добраться до Испании и подарить ей счастливое будущее. Али и Мариам бежали от войны в Ливии. Они рискнули всем и пустились в опасное путешествие через Средиземное море в Европу. Оставаться на родине было гораздо страшнее.

В июне прошлого года они прибыли в Валенсию на борту "Аквариуса" - корабля, ставшего символом кризиса европейской миграционной политики.

Кризиса, последствия которого сегодня можно ощутить и в самой Испании. Никогда раньше о судьбе приезжих здесь не велись такие острые дискуссии.

"В лучшие времена, когда не было проблем с деньгами, с мигрантами их тоже не было"
"Ничего хорошего в нынешней ситуации нет. Надо взять ее наконец под контроль"
"С появлением на политической арене ультраправой "Вокс" разговоров об ограничении въезда для мигрантов все больше"

- таковые мнения обычных испанцев.

Но те, кто сегодня помогают беженцам начать в Испании новую жизнь, руководствуются здравым смыслом. И в обмен получают безмерную благодарность.

"Они уже здесь. Необходимо помочь им интегрироваться. Это главное. Политики должны выбрать этот путь для Испании", - говорит Ана Белем, "Красный Крест".
"Нам надо бы поучиться их силе, их готовности сказать: "Я начинаю жить заново, теперь, когда я приехал, выучу испанский и построю новое будущее - такое, какое захочу сам", - отмечает волонтер Ирене.

Еще несколько месяцев назад Али ни слова не понимал по-испански. Он благодарен этим людям и этой стране.

"Я благодарю бога. За вторую жизнь. За будущее в Испании. За счастливое будущее", - говорит Али Дахрабу, мигрант из Ливии.

Мираль, скорее всего, не вспомнит, на что решились родители ради того, чтобы она смогла сделать эти шаги. Пусть неуверенные, но по мирной земле.


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Журналист • Мария Горковская