Победы сборных стран Азии на Гран-при по дзюдо в Будапеште

Дзюдо - не просто вид спорта, это семья, в которой поддерживают друг друга. Гран-При в Будапеште вошёл в историю как первый турнир, в котором принимает участие сборная беженцев. Спортсмены из разных стран сражались на равных с мировыми звёздами дзюдо.

В первый день соревнований в категории до 48 кг не было равных чемпионке мира 2017 года Фуне Тонаки. В финале её соперницей стала Дистрия Красники из Косово. Матч получился очень интересным. Японка первой получила оценку "вадза-ари", но косоварка сделала бросок учи-мата и сравняла счёт. Уже в дополнительное время японке удалось провести удержание, которое и принесло ей победу.

Секретарь департамента по делам спорта Венгрии Тюнде Сабо вручила Фуне золотую награду.

Я много раз боролась с ней (Дистрией Красники) на тренировках, но мы впервые встретились на соревнованиях. Мы хорошо знакомы, поэтому было так сложно в нашем первом поединке. Я постоянно чувствовала когда она была готова выполнить бросок. Это был очень напряжённый матч! Фуна Тонаки победительница в категории до 48 кг

Среди мужчин особенно отличился Елдос Сметов из Казахстана. Он был в прекрасной форме и без труда дошёл до финала в категории до 60 кг. В этом матче его соперником стал Болдбаатар Ганбат из Монголии.

За 20 секунд до конца поединка Сметов сделал великолепный бросок, за который удостоился оценки "иппон. Это шестой титул Гран-при в его карьере.

Награды в этой категории вручил член Международного олимпийского комитета бывший президент Венгрии Пал Шмитт. Россиянин Михаил Пуляев завоевал бронзу.

В этом году главное и самое сложное соревнование - это чемпионат мира, который пройдёт в Токио. Все турнира Большого шлема и Гран-при международной федерации дзюдо готовят нас к этому событию. Я надеюсь, что мне снова удастся победить на мировом первенстве. Елдос Сметов победитель в категории до 60 кг

В финале в категории до 57 кг олимпийская чемпионка Рафаэла Сильва одолела косоварку Нору Гякову. Херлен Ганболд из Монголии стал лучшим в категории до 66 кг на втором этапе Гран-при по дзюдо подряд. Он получил награду из рук вице-президента отдела рекламы канала CNN в Америке Коринны Келлер.

Вторую медаль сборной Японии на этом турнире завоевала Кишима Маеда. В финальном поединке в категории до 52 кг она одержала верх над швейцаркой Фабиенной Коше. Неожиданностью стало поражение олимпийской чемпионки Майлинды Кельменди. В поединке за бронзовую награду в категории до 52 кг её одолела испанка Ана Перес Бокс.

Самый зрелищный приём дня применил уроженец Ирана Мохаммад Рашнонежад из сборной беженцев.

Венгерские болельщики надолго запомнят этот день и долгожданную встречу со своими героями.