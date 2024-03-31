By Euronews

В заключительный день турнира Большого шлема в Анталье золотые медали завоевали французы Тедди Ринер, Жулия Толофуа и Мадлен Малонга, а также Сансиро Мурао из Японии и португалец Жорже Фонсека.

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В турецкой Анталье завершился турнир Большого шлема по дзюдо.

Одним из самых ярких моментов третьего дня соревнований стало выступление французского тяжеловеса Тедди Ринера, который, без сомнений, приехал в Турцию за золотом. В финале в весовой категории свыше 100 кг ему противостоял олимпийский чемпион Тацуру Саито. Ринеру удалось выиграть эту схватку благодаря успешно проведенной в контр-атаке приему на оценку вадза-ари. Медали вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

"Спасибо всем, спасибо болельщикам, которые поддерживают дзюдоистов, борцам, которые готовятся к Олимпийским играм в Париже. В Анталье прошел прекрасный турнир Большого шлема, спасибо еще раз", - сказал Ринер после финальной схватки.

В финал в весе до 90 кгвышли Сансиро Мурао из Японии и азербайджанский дзюдоист Вугар Талыбов. Каждому из соперников удалось заработать в ходе поединка по оценке вадза-ари, но в конце опытный Мурао сумел вырвать победу. Президент Федерации дзюдо Турции Сезер Хусуз наградил спортсменов.

В финальной схватке в категории до 78 кгМадлен Малонга из Франции боролась с немкой Алиной Боэм. Золото француженке принес приём на оценку иппон. Свою победу Малонга отпраздновала вместе со зрителями. Это ее четвертая золотая медаль на турнирах Большого шлема. Церемонию награждения провел посол IJF Антонио Кастро.

"Большой шлем в Анталье прошел хорошо, тут прекрасные зрители, отличная атмосфера, мне все это сегодня по-настоящему помогло", - сказала француженка после победы.

Двукратному чемпиону мира португальцу Жорже Фонсеке золото Антальи досталось без победы в финале. Его соперник в весовой категории до 100 кг не смог выйти на татами из-за полученной ранее травмы. Медали вручил гендиректор Harvest Group Алмаз Алсенов.

В весе свыше 78 кгпочти идеально исполненный приём ути-мата принёс золото Большого шлема в Турции француженке Жулии Толофуа. Генеральный директор IJF Влад Маринеску наградил победительницу и призёрок турнира.

Немало красивых бросков на иппон турецкие болельщики увидели и в исполнении своих дзюдоистов. Трое из них смогли подняться на пьедестал почета, завоевав бронзу. Наибольшее количество наград, в том числе золотых, на турнире в Анталье выиграли японские борцы.