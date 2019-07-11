Ангола: беспризорникам помогают волонтеры и ЕС

Ангола, оправившись от последствий гражданской войны 20-летней давности, берет курс на диверсификацию экономики, активно привлекает иностранных инвесторов и является мировым лидером по числу начинающих предпринимателей. Луанда, столица, борется за статус африканского делового хаба. Одновременно на улицах города, по оценкам экспертов, проживает не менее 500 беспризорных детей. В масштабах страны число бездомных намного больше. Наш корреспондент Мишель Душ Сантуш провел в компании беспризорников несколько дней, узнал, почему они боятся полиции и откуда ждут помощи.

... Вот уже несколько лет реабилитацией таких детей в Луанде занимаются благотворители от салезианской конгрегации Дона Боско (Италия). Финансирование программ осуществляется и за счет итальянских католических организаций, и по линии ЕС.

Координатор волонтерской сети в Луанде Аджайме де Фрейташ поясняет, что если раньше беспризорники были следствием войны, то сегодня причины иные: "Одной из главных причин остается обвинение маленьких детей в колдовстве, из-за этого многих выбрасывают на улицу. Вторая причина - крайняя нищета большинства семей. Они распадаются, каждый выживает, как может".

Бездомные дети подвергаются самым разным опасностям; в числе рисков - стычки с полицией, которая, по жалобам беспризорников, проводит зачистки в местах скопления детей, увозит их в участки и затем принуждает к тяжелой работе.

Пресс-секретарь Национальной полиции Анголы Матеуш Лемуш Родгригеш пообещал провести расследование: "Мы допускаем, что некоторые сотрудники могли превышать полномочия, чрезмерно реагировать... Было бы хорошо формально оформить все эти обвинения, жалобы - так мы сможем провести расследование и потребовать разъяснений со стороны полицейских".