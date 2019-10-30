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Ангола

42 жены, 166 детей и один анголец

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  Мария Горковская 
42 жены, 166 детей и один анголец
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Южная провинция Намибе - дом для самой большой семьи в Анголе. У Франсиско Сабало Педро, более известного как Чикутени, 42 жены, 166 детей, более сотни внуков и правнуков. Их имена отец скрупулезно записывает в особую тетрадь.

Община исповедует одну религию - ту, что основал сам патриарх. Местные власти считают "Миссию Иисуса на кресте" сектой. Семейство заявляет, что в основе учения лежит Библия.

"В Эдемскому саду сперва появились Ева, Адам. Их было двое. Но позже возникла целая община. Откуда же? Да как раз от Евы и Адама. Их потомки заселили мир", - говорит Чикутени.

Во время войны за независимость Анголы в 1960-1970-х годах мужчина сражался на стороне португальских колониальных войск. После прекращения боевых действий в 1975 году он перебрался на юг страны, где и познакомился с Евой. Та стала его первой женой. Всего брачными узами анголец был связан с 52 женщинами, 10 его бросили. Количество детей доходило до 243, многие умерли.

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