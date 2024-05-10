By Euronews

"Рождаемость — главный показатель надежды народа", — заявил понтифик и призвал власти Италии усилить соцподдержку семей.

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Папа римский призвал итальянцев заводить больше детей. Демографический кризис угрожает будущему страны, заявил он на конференции в Риме, участники которой обсуждали снижение рождаемости.

"Сейчас самые выгодные инвестиции — в оружие и контрацептивы. Первое уничтожает жизнь, второе препятствует ей. И это самые выгодные инвестиции. Какое будущее нас ждет? Оно уродливо", — сказал папа Франциск.

Понтифик также попросил итальянские власти усилить соцподдержку семей, чтобы воспрепятствовать старению населения.

"Дома наполняют предметами, но из них пропадают дети. Они становятся очень грустным местом. Нет недостатка в кошках и маленьких собачках, не бывает недостатка в домашних животных, есть недостаток в детях. Нет, проблема нашего мира не в рождении детей, а в эгоизме, потребительстве и индивидуализме, которые делают людей пресыщенными, одинокими и несчастными. Рождаемость — главный показатель надежды народа. Без детей и молодежи страна теряет стремление к будущему. В Италии, например, средний возраст составляет 47 лет", — продолжил понтифик.

В Италии один из самых низких уровней рождаемости в мире: он неуклонно падает уже более десяти лет и в прошлом году составил лишь 379 тысяч новорожденных, антирекорд для этой страны.

Аналитики предупреждают, что такая тенденция может разрушить итальянскую экономику.

Повышение рождаемости — одна из основных целей премьер-министра Джорджи Мелони. К 2033 году она надеется увеличить число новорожденных в Италии до 500 тысяч.