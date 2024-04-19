Глава Сил обороны Кении погиб при крушении вертолета

By Euronews

В результате крушения военного вертолета в Кении погибли 11 человек. В их числе глава Сил обороны генерал Фрэнсис Оголла. Власти расследуют обстоятельства инцидента.

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В Кении расследуют обстоятельства крушения военного вертолета жертвами которого стали одиннадцать человек.

В их числе начальник кенийских Сил обороны генерал Фрэнсис Оголла, проводивший инспекционную поездку по северо-западу страны. Оголла был выпускником Парижской военной школы, Колледжа национальной обороны Кении, Университета Эгертона и Университета Найроби. У 61-летнего генерала остались жена Эйлин, двое детей и внук.

В связи с трагическим инцидентом президент Кении Уильям Руто объявил государстве трехдневный траур. Еще два человека во время авиакатастрофы получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщают кенийские СМИ, вертолет вскоре после взлета рухнул на землю и загорелся.