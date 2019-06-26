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Срочная новость

Срочная новость

Франция

Раскаленная Франция

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 Елена Караева 
Раскаленная Франция
Авторское право
Reuters / PASCAL ROSSIGNOL
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Начиная со среды, температура практически на всей территории Франции поднимется до 38 и даже 40 градусов по Цельсию в тени. Это станет рекордом за всю историю метеонаблюдений, поскольку эти показатели минимум на 14-15 градусов выше среднесуточной июньской нормы.

Парижский муниципалитет предпринял ряд мер, чтобы облегчить горожанам жизнь.

Продлены часы работы бассейнов, открыты уличные фонтаны с питьевой водой, в общественных зданиях установлены дополнительные кондиционеры.

К вниманию и осторожности французов призвала министр здравоохранения Аньес Бузен: "Я обращаюсь ко всем и к каждому ответственно подойти к ситуации в ближайшие дни, позаботиться о семье и близких, позаботиться о пожилых соседях, постараться без нужды не посещать отделения неотложной помощи больниц, чтобы не загружать медиков".

Последняя фраза министра у многих вызвала в памяти события 16-летней давности, когда в результате удушающей августовской жары был зарегистрирован пик смертности, главным образом среди пожилых людей, речь идет о почти двух десятках тысяч жизней.

Причиной нынешнего природного катаклизма стал антициклон над территорией практически всей Западной Европы, который втягивает в себя раскаленный воздух, поступающий из Северной Африки.

Помимо жары, опасаться нужно и воздействия ультрафиолетовых лучей. Медики и синоптики едины - с 10:00 до 16:00 не стоит выходить из помещения, а если есть необходимость, перед выходом на улицу нужно наносить солнцезащитный крем и по возможности надевать головной убор.

Во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги для почти 70 департаментов, за исключение части территории Нормандии и Бретани.

Синоптики обещают, что жара начнет постепенно спадать с грядущего воскресенья.

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