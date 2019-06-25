Либо Россия, либо Украина: ПАСЕ оказалась перед выбором

Украина протестует против восстановления статуса российской делегации в ПАСЕ. Киев расценил это решение как фактический отказе от антироссийских санкций и уступку Москве в вопросах о Крыме и о войне в Донбассе. Украинская делегация объявила, что отказывается от работы в ПАСЕ и готова лишь обсуждать санкции против России.

Вы, дорогие друзья, голосующие за это, войдёте в историю, потому что вы дали возможность России двигаться дальше. Была война в Чечне — никаких санкций со стороны Совета Европы. Была война в Грузии — никаких санкции со стороны Совета Европы. Наконец, агрессия против Украины и санкции действовали пять лет, но — «ой, извините!», и всё возвращается на круги своя. Алексей Гончаренко член делегации Украины в ПАСЕ

С разочарованием на восстановление статуса российской делегации в ПАСЕ отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «Главным доводом в пользу возвращения делегации стала необходимость защиты прав человека и гражданина», — отметил он и намекнул, что депутаты могли принять такое решение, исходя из материальных соображений.

Розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації. Минулого тижня я... Publiée par Володимир Зеленський sur Mardi 25 juin 2019

В Москве в возвращении своей делегации в ПАСЕ говорят с удовлетворением. Спикер Госдумы Вячеслав Володин выражал уверенность в том, что демарш Украины ничего не изменит:

«Радикальные силы, ортодоксальные, которые представляют ряд стран — участников Парламентской ассамблеи, продолжают неконструктивно себя вести и подвергают сомнениям полномочия нашей делегации. Но я думаю, что большинство здравомыслящее в ПАСЕ, представляющее те страны, которые планируют строить работу на принципах дружбы, взаимопонимания и отсутствия двойных стандартов, невмешательства в суверенные дела государств, все-таки, составляя большинство, сделают все для того, чтобы обеспечить права национальных делегаций, равные права».

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ из-за присоединения украинской республики Крым в 2014. Одним из условий восстановления статуса называли возвращения Киеву контроля над полуостровом. Москва впоследствии отказалась от работы в парламентской ассамблее и от участия в её финансировании.