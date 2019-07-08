ЕС "непоколебимо поддерживает" Украину

Поддержку Евросоюзом дипломатических усилий в различных форматах по урегулированию конфликта на востоке страны, а также выделение финансовой помощи обсудили в понедельник на 21-м саммите ЕС-Украина в Киеве Владимир Зеленский, Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер.

По итогам саммита стороны подписали совместное заявление и пять соглашений о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мерах и реформах.

"Сегодня мы говорили о достижениях последних лет: безвизовом режиме, децентрализации и прозрачности госзакупок, - заявил в частности Владимир Зеленский. - Однако я считаю, что с украинской стороны это был только аперитив. Самые важные и самые непростые перемены, которых так долго ждали украинцы, еще впереди, и главная среди них - борьба с коррупцией".

Среди прочего обсуждались Минские соглашения. Глава Евросовета призвал Москву без дальнейших проволочек освободить 24 украинских военнослужащих и обеспечить "беспрепятственный и свободный" проход в Азовское море и из него.

"ЕС вновь подтвердил непоколебимую поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, - подчеркнул Дональд Туск. - Мы не признаем и не будем признавать нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Всего несколько дней назад государства ЕС единогласно продлили экономические санкции против России еще на полгода. Они будут действовать до полного выполнения Минских соглашений".

Накануне Владимир Зеленский в сопровождении главы Евросовета посетил линию разграничения около Станицы Луганской в Донбассе. Президент Украины дал поручение проработать вопрос о скорейшем восстановлении моста через Северский Донец на основе решения Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.