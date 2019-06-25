Россия может вернуться в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила изменения в регламенте, вводящие запрет на приостановку полномочий и лишение права голоса своих членов.

Это решение поддержали 118 членов ассамблеи, 62 проголосовали против, 10 воздержались. Оно позволит делегации российских парламентариев принять участие в следующей сессии ПАСЕ, что вызвало резкую реакцию со стороны Украины.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 г. после событий на Украине и в Крыму. В ответ Россия отказалась платить взносы и предложила внести в регламент положение о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей. Российские депутаты готовы возобновить работу в ПАСЕ при условии восстановления их полномочий в полном объёме, тогда же будет заплачен взнос в Совет Европы.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал возвращение России в ПАСЕ "реваншем агрессора и пренебрежением международным правом". Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев допустил уход Киева из ПАСЕ в случае возвращения России.

Во вторник украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав принять участие только в голосовании о новых санкциях в отношении России.