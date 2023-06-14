«Двойник»: российская дезинформация во Франции

София Хаценкова

На копиях сайтов французских СМИ размещают прокремлёвские статьи

«Двойник»: так называется масштабная кампания по дезинформации против Франции, которую предположительно ведёт Россия. Её цели — крупные французские газеты, таких как «Паризьен», «20 минут», «Монд» и «Фигаро». Кампания началась в прошлом году и была также нацелена на немецкие СМИ, такие как FAZ, «Шпигель», «Бильд», «Вельт».

Как работает эта кампания? Взгляните на этот сайт. На первый взгляд, он выглядит точь-в-точь как сайт «Паризьен». Но если присмотреться повнимательнее, то мы увидим подделку, копию, которая оказывается частью масштабной кампании по дезинформации.

Откуда мы это знаем? Настоящий сайт — leparisien.fr, в то время как этот — leparisien.ltd. Вот почему кампанию называют «Двойник». Хакеры имитируют статьи и макет реальных новостных сайтов, чтобы сбить с толку пользователей социальных сетей. Оформлено всё это очень тщательно, есть и ссылки на некоторые реальные статьи с настоящих сайтов. Этот прием называется «тайпсквоттингом».

Но почему говорят о пропагандистской кампании? По мнению французских властей, эти сайты-подражатели распространяют пророссийский контент.

Вот поддельная статья, приписываемая газете «Монд». Название переводится как «Французский министр поддерживает убийство российских солдат на Украине». Как вы можете видеть, это очень предвзятое и прокремлёвское название.

Обычно на таких поддельных сайтах с момента полномасштабного вторжения России в Украину повторяются одни и те же пропагандистские сюжеты. Они говорят о неэффективности санкций против России, предполагаемой русофобии на Западе или негативных последствиях приема украинских беженцев в Европе.

И речь идёт не только о СМИ. Сайт министерства иностранных дел Франции также был скопирован, и там размещено фейковое объявление о том, что «введён налог на каждую денежную транзакцию для финансирования военной поддержки Украины».

Это означает, что, несмотря на закрытие поддерживаемых Кремлём СМИ, таких как RT и Sputnik, российская дезинформация всё ещё распространяется по другим гибридным каналам. Затем эти статьи распространяют в социальных сетях, чтобы попытаться сделать их вирусными.

Но, по данным французского правительства, в плане сбора кликов и привлечения внимания, эта кампания была пока что по большей части безуспешной.