Рохинджа: участь без изменения

Более 740 тысяч представителей народности рохинджа бежали в Бангладеш из Мьянмы после вспышки насилия, произошедшей в августе 2017 года. Ситуация в штате Ракхайн в Мьянме обострилась, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого подразделения безопасности республики провели в регионе силовую операцию

Год спустя комитет ООН по правам человека обвинил власти Мьянмы в геноциде против мусульман рохинджа. В докладе ООН отмечается, что лауреат Нобелевской премии мира и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи не воспользовалась своими полномочиями, чтобы остановить или предотвратить убийства, изнасилования, пытки и поджоги. Эксперты ООН, в частности, рекомендовали преследовать военных Мьянмы в Международном уголовном суде или отдать их под трибунал. Но в минувшем мае власти Мьянмы досрочно освободили семерых военных, единственных сотрудников службы безопасности, которые понесли наказание за операцию в Ракхайне.

По данным ООН, сегодня в переполненных поселениях в бангладешском Кокс-Базаре живут в общей сложности 900 тысяч беженцев. В начале июня власти Бангладеш заявили, что Мьянма не хочет забирать рохинджа обратно. Детям беженцев в Бангладеш отказывают в доступе в местные образовательные учреждения и сложившейся ситуацией пользуются радикальные исламисты, которые открыли уже около тысячи религиозных школ.