Аун Сан Су Чжи лишили премии

Аун Сан Су Чжи лишили премииКомментарии
Европарламент принял решение исключить из списков лауреатов Премии Сахарова гражданского лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Теперь её больше не будут приглашать на мероприятия, связанные с наградой. В Брюсселе заявили, что таков ответ на "неспособность" Аун Сан Су Чжи противодействовать преступлениям против народа Рохинджа.
Мейб Макман, Euronews:
"Аун Сан Су Чжи была удостоена премии в начале 90-х, но лишь в 2013-м она смогла получить награду из рук тогдашнего председателя Европарламента Мартина Шульца. Сегодня на встрече председателей Европарламент в Брюсселе принял решение лишить Аун Сан Су Чжи привилегий, положенных лауреатам".
Премию Сахарова и Нобелевскую премию мира Аун Сан Су Чжи присудили за ненасильственную борьбу против военного режима, и борьба в итоге увенчалась успехом: в середине 2010-х она стала фактически гражданским руководителем страны.
Однако практически сразу же её стали подвергать резкой критике за отношение к конфликту в штате Ракхайн. За рубежом его часто называют этнической чисткой народности рохинджа; власти Мьянмы заявляют, что в стране идёт конфликт с вооружёнными экстремистами.