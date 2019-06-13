Вспышка насилия в Мали

В результате воскресного террористического нападения на деревню догонов Собане-Да в центральной части Мали погибли, по уточненным данным, 35 человек, в том числе 24 ребенка. Задержаны шестеро подозреваемых, ответственность за это нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе вооруженных группировок. Местные жители в интервью агентству AFP обвинили в произошедшем проживающих по соседству представителей народности фульбе, связанных с джихадистами.

Последствия нападения на деревню Собане-Да REUTERS/Malick Konate

Накануне деревню Собане-Да посетил премьер-министр Мали Бубу Сиссе. По его словам, детям стреляли в спину. "Произошедшее ставит перед нами серьезную задачу и заставляет нас ускорить решение проблемы, усилия для этого уже предпринимаются в сферах политики, безопасности и экономики", — заявил он.

Между тем в среду в районе Банкасс жертвами боевиков стали два мирных жителя. На заседании совета безопасности ООН министр иностранных дел Мали Тьебиле Драме призвал расширить присутствие миротворческих сил ООН в центральном регионе страны. Он заявил: "В нашей стране никогда еще не был так много жертв и материального ущерба, как в результате событий последнего времени, происходящих из-за межобщинных столкновений, которым способствует давление со стороны террористических группировок и борьба за доступ и контроль над природными ресурсами, зачастую на фоне вспышек старых конфликтов".

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Наблюдатели отмечают, что во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.