Массовое убийство в Мали

Жертвами вооружённого нападения на деревню Огоссагу в центральной части Мали стали, по предварительным данным, свыше 130 человек, среди погибших оказались дети, беременные женщины и пожилые люди. В населённом пункте, расположенном в регионе Мопти, проживают представители народности фульбе. В совершении нападения, которое стало одним из самых кровопролитных за последние годы, подозреваются представители племени догонов, которые обвиняют фульбе в поддержке радикальных исламистов, связанных с группировкой "Аль-Каида". Злоумышленники убили людей и в соседней деревне Велингара, но данных о жертвах в этом селе пока нет.

В воскресенье в Огоссагу прибыли представители малийского правительства. Также туда направлены направлены силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. Жители близлежащих селений эвакуированы.

Власти Мали уволили двух генералов и объявили о роспуске выступающих на стороне правительства отрядов, состоящих из догонов.

Массовое убийство по времени совпало с визитом в Мали представителей совета безопасности ООН.

Несколько дней назад в этом же регионе свыше 20 малийских военнослужащих погибли в результате нападении джихадистов.