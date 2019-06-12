Операция "Союзная сила": 20 лет спустя

10 июня исполняется 20 лет со дня завершения военной операции НАТО "Союзная сила" против Югославии. Своими воспоминаниями с Euronews делятся непосредственные участники тех событий.

"Применение силы не было выбором НАТО. Это было последнее из всех возможных средств для того, чтобы остановить этнические чистки и навязать дипломатическое решение, к которому стороны пришли в итоге, через 78 дней. Больше всего мне запомнилось то, что НАТО была полна решимости урегулировать конфликт мирным путём", - рассказывает Уэсли Кларк главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе.

Незаконным актом агрессии военную операцию альянса называет Сербия, упирая на то, что она проводилась без мандата Совбеза ООН.

Согласны с этим Россия Китай, которые, как и десятки других стран, отказываются признавать Косово.

"Несмотря на то, что Косово признали далеко не все, с 1999 года это - мирное место. Насилие, которое имело массовый характер, прекратилось. Мы хотим, чтобы ситуация развивалась более быстрыми темпами. Но, по крайней мере, нет шагов в обратном направлении, и это уже хорошо", - считает Джейми Ши, бывший пресс-секретарь НАТО.

Отношения между Белградом и Приштиной остаются напряжёнными. От того, смогут ли два балканских соседа преодолеть разногласия, забыв обиды прошлого, зависят мир и стабильностьво всём регионе.