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ЦАХАЛ снова нанес удар по Рафаху. Сообщается о жертвах

Рафах
Рафах Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2023, The AP. All rights reserved
By Euronews
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ЦАХАЛ снова нанес удар по Рафаху. Сообщается о жертвах. World Central Kitchen призвала к независимому расследованию обстоятельств гибели ее сотрудников в Газе.

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По меньшей мере восемь человек погибли в результате авиаудара ЦАХАЛ по Рафаху, который был нанесен в ночь на четверг. Об этом сообщили региональные СМИ. Разрушены несколько домов. Кадры распространило палестинское агентство Wafa. 

Минздрав Газы, подконтрольный ХАМАС, завил, что с момента начала войны погибли свыше 33 тысяч палестинцев. Ранения получили более 75 с половиной тысяч. Статистика не подлежит независимой проверке.

Тем временем благотворительная организация World Central Kitchen призвала провести независимое расследования обстоятельств гибели семи ее сотрудников в Газе. Израиль заявляет, что ЦАХАЛ нанес удары по автоколонне с работниками НПО по ошибке и начал собственное расследование. С этим не согласен основатель World Central Kitchen.

Хосе Андрес, основатель World Central Kitchen:"Я знаю, что все понимают: доступ к продовольствию – это всеобщее право, продовольствие - не оружие войны. Оно никогда не должно быть оружием. Что касается авиаудара по нашему конвою – я не думаю, что это была досадная ошибка. Это было прямое нападение на автомобили с четкой маркировкой".

Правительство Израиля отвергает обвинения в преднамеренном нападении на гуманитарную автоколонну.

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