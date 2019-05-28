Борьба за ключевые посты в ЕС: кто есть кто

Выборы в Европейский парламент завершились. Настало время определиться с назначениями на ключевые посты в европейских институтах. Этот вопрос является предметом интенсивных и сложных переговоров конкурирующих политических блоков. Процесс может занять несколько недель, прежде чем будет достигнут компромисс. Речь идет о пяти постах.

Исполнительный орган власти ЕС - Еврокомиссия. Контролирует ее работу председатель, который избирается сроком на пять лет. Сейчас пост занимает бывший премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Еврокомиссия представляет ЕС в целом ряде международных организаций.

Европарламент - законодательный орган ЕС. Его председатель (в настоящее время Антонио Таяни) осуществляет контроль над дебатами и действиями парламента, и представляет последний как в ЕС так и за его пределами. Для вступления в силу большинства законов ЕС и бюджета сообщества требуется председательская подпись.

Европейский совет - высший политический орган Евросоюза, состоящий из глав государств и правительств стран-членов ЕС. Действующий председатель Европейского Совета Дональд Туск. Он представляет ЕС на международной арене.

Ответственность за денежно-кредитную политику Еврозоны несет Европейский центральный банк. Глава ЕЦБ - ныне Марио Драги, возглавляет Исполнительный совет, Управляющий совет, Генеральный совет ЕЦБ и представляет банк за рубежом.

В числе топовых - пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. В комиссии Жан-Клода Юнкера главный дипломат от ЕС - Федерика Могерини.

Результаты выборов в Европарламент говорят о том, что смена руководства институтов сообщества будет непростой. Особенно это касается избрания главы Еврокомиссии.

Даниэль Грос, политолог: "Тогда как Европарламент утверждает председателя Европейской Комиссии, предлагает его кандидатуру Европейский Совет. В Евросовете расклад несколько другой, нежели чем в парламенте. Я говорю о большинстве. Поэтому, сначала мы должны посмотреть, что думает Европейский Совет, потому что его члены должны определиться не только по кандидатуре президента Еврокомиссии, но также разобраться с претендентами на пост председателя ЕЦБ и непосредственно Европейского Совета".

Борьба за руководящие посты в европейских институтах власти проходит вдали от голосовавших за новый парламент европейцев. Жители стран ЕС по сути делегируют своим избранникам полномочия определить, КТО будет управлять Европой от их имени.