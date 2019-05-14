Кто напал на танкеры

Соединённые Штаты полагают, что за нападениями на танкеры в водах Саудовской Аравии могли стоять силы, симпатизирующие Ирану или поддерживаемые Тегераном — но не сами иранские спецслужбы или военные. Об этом в Вашингтоне завили со ссылкой на результаты расследования собственных спецслужб. В Штатах подчёркивают, что неопровержимых доказательств у них в любом случае нет.

Брайан Хук, спецпредставитель США по Ирану:

«Если на нас нападут, мы ответим военной силой. Мы не ищем конфликта с иранским режимом. Всё зависит только от решений Тегерана. Мы считаем, что уже в достаточной степени предупредили их о последствиях просчётов. Мы хотим помешать им, президент очень ясно дал это понять. Мы сконцентрированы на дипломатии».

В Тегеране отрицают свою причастность и совершенно не исключают, что случившееся, напротив, может быть провокацией Соединённых Штатов или их союзников.

Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана:

«Мы обсуждали и региональные вопросы, и ту политику, которой пытаются следовать „ястребы“ в США и в странах региона. Мы обеспокоены подозрительной деятельностью и актами саботажа, которые происходят в регионе. Мы ожидали, что они предпримут нечто подобное в целях эскалации».

В воскресенье в территориальных водах Саудовской Аравии нападению подверглись два судна саудовской компании, танкер под норвежским флагом и ещё один корабль, зарегистрированный в Эмиратах. Члены экипажей не пострадали, разлива нефтепродуктов не отмечено.