ЕС: "Наш приоритет - экология"

Накануне открывающегося неформального саммита ЕС в румынском Сибиу 8 государств-членов Европейского Союза подписали совместную декларацию, в которой они призывают принять неотложные меры по ликвидации выбросов парниковых газов к 2050 году.

Инициаторами составления документа выступи совместно французский президент и премьер-министр Нидерландов.

К ним присоединились Мадрид, Брюссель, Копенгаген, Лиссабон, Стокгольм, а также Люксембург.

Евросоюз подаст пример, которому последуют другие страны. Мы покажем, что амбициозный и эффективный переход к экономике с нулевыми выбросами парниковых газов совместим с процветанием и качеством жизни граждан Франция, Португалия, Нидерланды, Люксембург, Испания страны-члены ЕС

На континенте на протяжении нескольких месяцев протесты тех, кто выступает за бережное отношение к природе, проводились еженедельно по пятницам, вначале по инициативе школьников и студентов, а затем к ним присоединились и другие группы населения.

В четверг лидеры "двадцати семи" встречаются, чтобы составить, как они это называют, "дорожную карту", которой должен будет следовать объединенный европейский континент. Иными словами, будет обсуждаться стратегическая повестка дня на ближайшие пять лет.

Предполагается, что в следующем общеевропейском бюджете четверть расходов будет выделено на экологические проекты.

Средства на них могут поступить из Европейского инвестиционного банка, объявившего, что "зеленое" финансирование станет его приоритетом.