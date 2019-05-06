«Чёрные ящики» SU 1492 найдены

Жители Мурманска приносят цветы и свечи к зданию городского аэропорта. Именно туда направлялся самолёт «Аэрофлота», сгоревший после вынужденной посадки в Шереметьеве.

Официальные лица до завершения расследования не комментируют возможные версии трагедии, которая унесла жизни 41 человека, в том числе двух детей. Однако все стороны подчёркивают, что до касания полосы заход на посадку происходил штатно — если так можно назвать возвращение в аэропорт сразу же после взлёта.

Reuters

«Самолёт с очень высокой посадочной массой очень сильно ударился о полосу. По одной из версий именно этот удар привёл к тому, что стойки шасси пробили топливные баки. Здесь надо понимать, почему была такая высокая посадочная скорость и такой мощный удар о полосу», — рассказывает российский обозреватель Алексей Самолётов.

Reuters

По одной из версий, которую подтверждает командир экипажа, в самолёт попала молния, что привело к проблемам с радиосвязью и частичному отказу электронных систем управления. «Чёрные ящики» самолёта уже найдены среди выгоревших обломков.

Пока российские авиационные власти не видят необходимости приостанавливать полёты лайнеров «Сухой Суперджет».