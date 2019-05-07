"У аэродромных служб просто не было времени подготовиться"

Следователи и специалисты «Аэрофлота» завершили работу на месте авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Среди возможных причин гибели людей в Следственном комитете упоминают ошибку пилотов или наземных служб. Спасатели настаивают, что было сделано всё возможное.
Авиакатастрофа произошла в воскресенье. По предварительным данным, вскоре после вылета в Мурманск из-за удара молнии вышла из строя часть оборудования «Суперджета». Самолёт вернулся в Шереметьево. На борту находились 78 человек. В результате жёсткой посадки и пожара погибли 40 пассажиров и бортпроводник.