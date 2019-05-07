Следователи и специалисты «Аэрофлота» завершили работу на месте авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Среди возможных причин гибели людей в Следственном комитете упоминают ошибку пилотов или наземных служб. Спасатели настаивают, что было сделано всё возможное.

Запенивание взлётно-посадочной полосы происходит, когда с бортом есть связь, когда он выработал или сбросил лишнее топливо и идёт, условно говоря, на плановую аварийную посадку. Пока он выжигает или сбрасывает топливо у аэродромных служб есть время подготовиться. В данном случае с «Суперджетом» это была даже не аварийная посадка. Насколько мне известно, диспетчеры получили сигнал о внеплановой посадке, после чего связь с бортом прервалась и у аэродромных служб просто не было времени подготовиться по регламенту встречать аварийный борт. Андрей МЧС, спасатель первого класса

Авиакатастрофа произошла в воскресенье. По предварительным данным, вскоре после вылета в Мурманск из-за удара молнии вышла из строя часть оборудования «Суперджета». Самолёт вернулся в Шереметьево. На борту находились 78 человек. В результате жёсткой посадки и пожара погибли 40 пассажиров и бортпроводник.