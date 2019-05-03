Европейское ФБР, беженцы и налоги

Во Флоренции прошли дебаты ведущих претендентов на пост главы Еврокомиссии. Своими взглядами на настоящее и будущее ЕС поделились Франс Тиммерманс, Ги Верхофстадт, Франциска Келлер и Манфред Веббер. В центре внимания оказались проблемы миграции, налоговая политика в отношении крупнейших мировых корпораций и вопросы безопасности.
Ещё одной темой дебатов стала экология — кандидат от Европейской зелёной партии призвала обратить внимание на участников массовых акций защитников окружающей среды.
Из Флоренции передаёт корреспондент Euronews Елена Каваллоне: «После следующих европейских выборов мы можем увидеть очень раздробленный Европейский парламент и укрепление евроскептиков. Традиционные альянсы, возможно, будут недостаточно сильны, чтобы сформировать большинство, так что выбор следующего председателя Еврокомиссии может потребовать уступок новым политическим силам».