Срочная новость

Срочная новость

мир

Вебер хочет реформировать ЕС

 Комментарии
 Ирина Шелудкова 
Вебер хочет реформировать ЕС
Размер текста Aa Aa

Единый кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью телеканалу Euronews заявил, что хочет реформировать ЕС. У Вебера больше всего шансов занять пост председателя Еврокомиссии, так как согласно прогнозам на выборах Европарламент будет лидировать Европейская народная партия .

Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии: "В Европу вернулся национализм. И сегодня голос людей с эгоистичной точкой зрения звучит все громче. Я считаю "брексит" трагедией, но она также помогает показать людям, что происходит, если голосовать за популизм, если голосовать за выход из Европейского союза. Это указывает на то, что в тысячу раз лучше реформировать Европу — что я и хочу сделать — вместо того, чтобы уйти и даже разрушить Европейский союз".

Наблюдатели отмечают, что Вебер пока не заручился гарантированной поддержкой всех лидеров стран ЕС.

Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии: "За последнее десятилетие мы столкнулись с тремя значительными эпизодами кризиса — это кризис евро, миграционный кризис и "брексит". На решение этих трех вопросов ушло много сил. Но нам нужно прекратить этот период урегулирования кризисов и открыть новую главу с оптимистичным взглядом на будущее".

Манфред Вебер пообещал, что если займет должность председателя, то сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток -2", по которому планируется доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря.