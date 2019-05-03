Вебер хочет реформировать ЕС

Единый кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью телеканалу Euronews заявил, что хочет реформировать ЕС. У Вебера больше всего шансов занять пост председателя Еврокомиссии, так как согласно прогнозам на выборах Европарламент будет лидировать Европейская народная партия .

Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии: "В Европу вернулся национализм. И сегодня голос людей с эгоистичной точкой зрения звучит все громче. Я считаю "брексит" трагедией, но она также помогает показать людям, что происходит, если голосовать за популизм, если голосовать за выход из Европейского союза. Это указывает на то, что в тысячу раз лучше реформировать Европу — что я и хочу сделать — вместо того, чтобы уйти и даже разрушить Европейский союз".

Наблюдатели отмечают, что Вебер пока не заручился гарантированной поддержкой всех лидеров стран ЕС.

Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии: "За последнее десятилетие мы столкнулись с тремя значительными эпизодами кризиса — это кризис евро, миграционный кризис и "брексит". На решение этих трех вопросов ушло много сил. Но нам нужно прекратить этот период урегулирования кризисов и открыть новую главу с оптимистичным взглядом на будущее".

Манфред Вебер пообещал, что если займет должность председателя, то сделает все возможное, чтобы заблокировать строительство газопровода "Северный поток -2", по которому планируется доставлять газ из России в Германию по дну Балтийского моря.