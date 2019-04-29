Забастовка SAS: перспектив не видно

Руководство авиакомпании SAS пытается выяснить, какие уступки профсоюзам помогли бы прекратить забастовку пилотов, которая длится четвёртый день. Стороны так и не смогли возобновить переговоры и обвиняют друг друга в непримиримости.

С пятницы отменены 1200 рейсов, пострадали 280 тысяч пассажиров — это включая запланированное продолжение стачки во вторник.

Торбьорн Граневерн, шведская конфедерация транспортных предприятий:

«Речь не о престиже, не о том, кто первый поднимет трубку. Речь о том, что другая сторона — пилоты — зацепились за свои требования огромного повышения зарплаты, и при этом хотят работать меньше, и намерены сами управлять своим расписанием. И это наложило бы невероятные ограничения на способность нашей компании управлять бизнесом».

Пилоты требуют поднять зарплату на 13%. Руководство компании заявляет, что жалование лётчиков — под 9 тысяч долларов в месяц — и так среди самых высоких в Скандинавии. Профсоюзы утверждают, что это совсем не так.

Вильгельм Терсмеден, лидер профсоюза:

«Что касается зарплат, то мы — в нижних строчках европейской статистики. Мы не требуем таких же зарплат, как другие пилоты, но мы требуем обсудить эту разницу. А нам и этого не позволяют, нас попросту игнорируют».

Ежедневные потери SAS от забастовки составляют 6-8 миллионов долларов. По данным руководства, за пару недель это съесть всю запланированную на этот год прибыль. Скандинавская компания и так испытывает сильное давление со стороны лоукостеров, что заставляет сокращать расходы.