Итальянская забастовка французской таможни

Euronews продолжает своё путешествие по предвыборной Европе и после Португалии и Испании наша команда прибыла во Францию. Первая остановка — въезд на платную трассу в Ле Булу близ испанской границы. Ещё недавно он был заблокирован «жёлтыми жилетами», но теперь там новые заторы, которые связаны с сотрудниками таможни: они тоже протестуют и требуют улучшения условий труда, особенно в свете подготовки к «брекситу».

Своё недовольство сотрудники таможни выражают в форме итальянской забастовки. Они с особым усердием, неспешно проверяют все автомобили, пересекающие франко-испанскую границу. Участники акции объясняют, что хотят обратить внимание на последствия «брексита». По их словам, сейчас государственные службы не готовы к выходу Великобритании из Евросоюза.

Это своего рода возрождение границы, в какой-то момента граница снова появится, а сотрудники таможни вернутся на передовую. «Брексит» скажется как на экономике, так и на безопасности. Если говорить об экономических последствиях, то, по нашим оценкам, выход Великобритании приведёт к увеличению количества декларируемых на таможне товаров на 2-3 миллиона единиц. Что касается безопасности, то после «брексита» станет значительно больше пассажиров, которых надо будет проверять. И для нас это станет последней каплей, которая переполнит чашу. Жан-Кристоф Альбриш Всеобщая конфедерация труда — Таможня Восточных Пиренеев

В случае «жёсткого брексита» таможенники на Юге Франции готовы отправиться на Север и помочь коллегам в Кале и Дюнкерке. Но профсоюзы ожидают иных решений. Сотрудникам начинает казаться, что про них просто забыли. Меричель Стёклин из Всеобщей конфедерации труда говорит, что служба оказалась в опасности, потому что ей не хватает людей и денег: «Мы требуем увеличить персонал, потому что он сокращался очень долгое время, примерно на одного сотрудника таможни в день в течение нескольких лет».

Правительство Франции между тем уже анонсировало меры, направленные на поддержку пограничных служб в преддверии «брексита»: на финансирование таможни обещают выделить 14 миллионов евро, а её персонал должен быть увеличен на 700 человек.