США против Джулиана Ассанжа: американское министерство юстиции подало иск против основателя WikiLeaks. Он обвиняется в сговоре с целью получения доступа к сверхсекретным сведениям, хранившимся на принадлежащих правительству США компьютерных серверах. Исковое заявление поступило в суд федеральной юрисдикции.

Адвокаты Ассанжа все отвергают, говоря о наступлении на свободу слова и свободу прессы.

Плакат в защиту Ассанжа Фото Рейтер

От их имени заявление сделала Дженнифер Робинсон: "Это опасный прецедент для любого СМИ и для журналистов в Европе, да и во всем мире. Происшедшее означает, что любого журналиста с этого момента можно выдать США для судебного разбирательства, поскольку публикации затрагивают национальную безопасность Америки".

Официальный Лондон заявил, что никто не может быть выше закона, и британская полиция действовала строго в рамках своих прерогатив.

Глава британского МВД Саджид Джавид, выступая в Палате общин, подчеркнул, что "удовлетворен тем решением, которое принял президент Эквадора". Он также "поблагодарил официальный Кито за разрешение ситуации" и за то, что "Эквадор признает независимость британской юстиции и уважение прав всех участников судебного разбирательства. В противоположность декларациям сторонников господина Ассанжа, все его права будут защищены".

Ситуация с предоставленным в дипмиссии убежищем обострилась несколько недель назад, после того, как в социальных сетях были опубликованы личные фотографии нынешнего лидера Эквадора и распечатка его его телефонных разговоров. Президент Морено позднее сообщил, что его мобильные телефоны и иные гаджеты, как и гаджеты членов его семьи были взломаны, и он не исключил, что к публикации персональных сведений могли быть причастны WikiLeaks и сам Ассанж.

Ассанжа сразу после ареста Фото Рейтер

Сообщая о лишении Ассанжа право на убежище, Ленин Морено посчитал нужным сообщить, что к этому решению его привели "агрессивное поведение господина Ассанжа и угрозы аффилированной с ним организации в адрес Эквадора, а также нарушение международных соглашений самим Ассанжем".

Ассанж во время ареста Фото Рейтер

Дело об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США будет слушаться в Вестминстерском суде Лондона, первое заседание должно состояться уже второго мая, основателя WikiLeaks заслушают по видеосвязи, со своей стороны, американский Минюст должен до 12-го июня предоставить британской судебной инстанции документы, касающиеся выдачи Ассанжа.