Против Джулиана Ассанжа выдвинуты новые обвинения

Новые обвинения против Джулиана Ассанжа по 17-ти пунктам выдвинул Минюст США.

Ему вменяется в вину в том числе и незаконное получение и публикация сведений, обнародование которых угрожает безопасности государства. К такого рода информации юридическое ведомство относит имена агентов, работавших в Иране, Китае и Сирии, в том, что эти данные были преданы гласности, подозревают Wikileaks.

Сам Ассанж считает, что публикация такого рода защищена первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Если обвинения будут доказаны на судебном процессе, основателю Wikileaks может грозить до 170 лет тюремного заключения.