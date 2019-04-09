Студенты высаживают деревья, чтобы спасти Аральское море

Берега высыхающего Аральского моря в Узбекистане решили превратить во фруктовый сад. Морем это озеро прозвали за его некогда огромные размеры - в середине прошлого столетия оно было четвертым по величине в мире. Сегодня оно высохло на 90%, вокруг него образовалась песчаная пустыня, растянувшаяся на десятки километров.

Студенты университетов при поддержке правительства Узбекистана высаживают здесь фруктовые деревья в надежде "оживить" ландшафт. Они планируют обработать миллион гектаров. "Мы сажаем сливу, виноград, яблоки, абрикос, вишню, - пояснил декан факультета изучения окружающей среды Каракалпакского государственного университета Якуб Амедов. - Наша главная цель - улучшить экологическую ситуацию в регионе".

Аральское море стало высыхать после того, как советские гидрологи перекрыли реки Сырдарья и Амударья, питавшие Арал, ради увеличения хлопкового производства в 1960-х годах. Теперь пустыней покрыты 80% территории страны, озеро продолжает уменьшаться.

Символом экологической и экономической катастрофы, созданной человеком, стал бывший крупный порт Муйнак. Когда-то он находился на берегу Аральского моря, теперь от береговой линии его отделяют десятки километров. В песчаных пустошах недалеко от города можно до сих пор увидеть рыболовные траулеры, которые некогда находились на воде.

Песок, впитавший соли озера, загрязнился удобрениями и пестицидами, и, переносимый ветрами, стал угрожать здоровью местных жителей.

Высыхание озера также изменило погоду, сделав зиму более холодной, а лето - более жарким и сухим. По мере отступления озера, стали мельчать города и исчезать туристы, которые когда-то приезжали на водоем.

По словам экспертов, высадка деревьев - один из самых эффективных способов остановить опустынивание. "Высадка деревьев и закрепление песка с высохшего морского дна - один из ключевых способов предотвращения распространения соли и химикатов", - считает директор Международного фонда спасения Арала Вадим Соколов.