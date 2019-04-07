Гран-при по дзюдо в Анталье: долгожданная победа Микаила Озерлера

В Анталье завершился Гран-при по дзюдо. По его итогам обладателями золотых наград стали спортсмены из 14 стран.

В заключительный день соревнований удача улыбнулась и хозяевам турнира. Микаилу Озерлеру не было равных в категории до 90 кг. Он продемонстрировал прекрасное владение техникой маки-коми. Победа соотечественника привела турецких болельщиков в восторг. Особенно радовались дети, которые ждали этой золотой медали все выходные.

Президент федерации дзюдо Турции Сезер Уйсуз вручил Озерлеру заслуженную награду.

"Перед финальным поединком я почувствовал выброс адреналина, и это придало мне сил. Но самое главное сегодня - видеть восторженные глаза детей и понимать, что я подаю им хороший пример. Вот что делает меня по-настоящему счастливым", - рассказал Микаил Озерлер.

Среди женщин особенно отличилась Анна Мария Вагнер. Юная немецкая дзюдоистка после золота на турнире в Марракеше заработала ещё одно в Анталье. Она сумела перехитрить кубинку Калиему Антомарчи, дождавшись её контратаки. Это был идеальный момент для броска о-ути-гари, который застал соперницу врасплох: очень разумный ход.

"Ко-ути-гари не входил в мои планы, я думала использовать учи-мата, и в итоге поняла, что удачнее всего будет начать с этого приёма, а когда она попытается меня контратаковать, у меня будет возможность для атаки, - объяснила Анна Мария Вагнер. - Я почувствовала, что ко-ути-гари сработает и не ошиблась".

Анна Мария Вангер и Калиема Антомарчи Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Подсечка изнутри - ко-ути-гари принесла Александу Иддиру высшую награду в категории до 100 кг. В финале его противник Рафаэль Бузакарини ожидал броска вперед и отклонился назад, а француз воспользовался моментом. Ещё один прекрасный пример удачной реакции на действия соперника.

Александр Иддир и Рафаэль Бузакарини Марина Майорова Международная федерация дзюдо

Ирина Киндзерская из Азербайджана завоевала второе золото Гран-при в этом году. В финальном матче ей понадобилось всего 17 секунд, чтобы одолеть бразильянку Беатрис Созу.

В самой тяжёлой категории среди мужчин победу праздновал голландец Рой Мейер. В финальном поединке против чемпиона Гран-при в Тбилиси Левана Матиашвили ему удалось заработать оценку "вадза-ари", которая принесла ему первую золотую медаль с 2017 года.

Рой Мейер и Леван Матиашвили Габриэла Сабау Международная федерация дзюдо

Самый зрелищный приём дня применил чемпион мира 2014 года в категории до 81 кг Автандил Чрикишвили. Он получил первую медаль в категории до 90 кг. В схватке за бронзу он молниеносным движением уложил на татами одного из лучших спортсменов в этом весе серба Александра Куколя.

Юные гости турнира из лагеря для беженцев неподалёку от Килиса надолго запомнят яркие победы Гран-при в Анталье