Большой шлем по дзюдо в Анталье: брат и сестра Абэ вновь завоевали золотые медали

By Euronews

Японские дзюдоисты в первый день турнира Большого шлема в Турции победили в трёх весовых категориях из пяти. В очередной раз завоевали золото Ута и Хифуми Абэ. В категории до 60 кг турнир выиграл Аюб Блиев.

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В Турции стартовал турнир Большого шлема по дзюдо. В течение трех дней более 600 дзюдоистов из 93 стран мира будут бороться за медали на татами спортивной арены Антальи.

В первом же финале дня в пятницу в весовой категории до 48 кгу местных болельщиков появилась надежда золото: представительница Турции Сила Эрсин встретилась в решающей схватке с Нацуми Цунода из Японии. Занимающая третье место в рейтинге японская дзюдоистка к разочарованию трибун одержала победу благодаря своему коронному томоэ-нагэ, броскучерез голову с упором стопой в живот, и последовавшему за ним болевому приёму. Медали спортсменкам вручил заместитель генерального директора Министерства молодежи и спорта Турции Фатих Уйсал.

В весе до 60 кгзолото завоевал Аюб Блиев, выступавший в статусе индивидуального нейтрального спортсмена. В финале уже в добавленное время он победил Луку Мхеидзе из Франции. Церемонию награждения провел директор по образованию и тренерской работе Международной федерации дзюдо Мохаммед Мериджа.

Непобедимая Ута Абэиз Японии вновь поднялась на верхнюю ступень пьедестала почёта в весовой категории до 52 кг. В финальном поединке ей понадобилось всего десять секунд, чтобы обеспечить себе золото. Награды вручил вице-президент IJF Ласло Тот.

"Я чувствую себя прекрасно. Поддержку болельщиков здесь отлично слышно. Это всегда делает меня немного сильнее, и, возможно, помогло победить сегодня", - сказала Ута Абэ в блиц-интервью после десятисекундного финала.

Вслед за сестрой победу в финальной схватке в весе до 66 кг одержал Хифуми Абэ. Его поединок с Нурали Эмомали из Таджикистана тоже длился меньше минуты и закончился броском на иппон. Координатор IJF по организации и проведению судейских семинаров Хуан Карлос Баркос наградил победителя и призёров.

"Очень приятно видеть, что дзюдо здесь популярно. Так много зрителей пришло посмотреть соревнования. Приятно и то, что люди болеют за меня. Сегодня я просто счастлив", - поделился ощущениями Хифуми Абэ после победы.

В финале в весовой категории до 57 кг встретились канадка Криста Дэгути и Джессика Лима из Бразилии. Успешно выполненный приём о-ути-гари, зацеп изнутри, принёс победу канадской дзюдоистке.Спортивный директор IJF Майкл Тамура вручил награды.

Турецкие спортсмены тоже не раз порадовали своих болельщиков, показав высокую технику борьбы.

После первого дня турнира в неофициальном командном зачете лидирует Япония с тремя золотыми медалями.