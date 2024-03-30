Большой шлем по дзюдо в Анталье: итоги второго дня турнира

By Euronews

В субботу, 30 марта в Анталье определились победители в четырёх весовых категориях. На высшую ступень пьедестала почёта в этот день поднимались представители Японии, Австрии, Молдавии и Южной Кореи.

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В турецкой Анталье завершился второй день турнира Большого шлема по дзюдо. В субботу на местной спортивной арене определились победители ещё в четырёх весовых категориях.

Перед началом поединков перед участниками турнира и зрителями выступили вице-президент Международной федерации дзюдо Ласло Тот и глава Федерации дзюдо Турции Сезер Хусуз, звёздам турецкого дзюдо были вручены специальные награды.

В весовой категории до 63 кг золото досталось Южной Корее. Ким Джи Су одержала в финале победу над Дали Лилуашвили, завоевав вторую награду высшего достоинства на турнирах Большого шлема. Церемонию награждения провел губернатор АнтальиХулуси Шахин.

В весе до 73 кг состоялся повтор финала Гран-при Верхней Австрии в Линце - Адиль Османов против Рашида Маммадалиева. Результат оказался тот же: золото выиграл Османов. Медали вручилруководитель спортивного ведомства провинции Анталья Явуз Гюрхан.

"Я чувствую себя хорошо, но пришлось опять бороться со своим другом. Это очень непросто - быть одновременно и другом, и соперником, это сложно", - поделился ощущениями после победы Османов.

В финале до 70 кг у женщин встретились медалистка чемпионатов мира и олимпийских игр австрийка Михаэла Поллереси 19-летняя Таис Пина из Португалии. Победа досталась более опытной австрийской дзюдоистке благодаря двум успешно проведенным приёмам на оценку вадза-ари. Главный судья Международной федерации дзюдо Ки-Юнг Джеон вручил награды.

"Это отличное чувство. Оно напомнило мне Линц, где юные болельщики радовались моим победам. Потом увидела на большом экране арены, как мои товарищи по команде празднуют. Это был приятный момент", - сказала Поллерес в блиц-интервью после финала.

В весе до 81 кгчетвертое золото Японии на турнире в Турции принёс олимпийский чемпион Таканори Нагасэ. Церемонию награждения провел главный рефери-директор IJF Армен Багдасаров.

Порадовали своих болельщиков и турецкие дзюдоисты, выступавшие под оглушительную поддержку трибун. Умальт Демирель завоевал бронзу в весовой категории до 73 кг.

Воскресенье, 31 марта - заключительный день турнира Большого шлема по дзюдо в Анталье.