Кто в Европе ест больше овощей и фруктов?

По данным опроса населения стран Евросоюза, проведенного в 2017 году, каждый четвёртый европеец (27%) ест фрукты не менее двух раз в день. Еще 37% населения стран Евросоюза ответили, что едят фрукты раз в день, а остальные 36% потребляют фрукты ещё реже или совсем не включают фрукты в свой недельный рацион.

Обработанные результаты исследования "Евростат" обнародовал на этой неделе. По сравнению с потреблением фруктов, немного меньше европейцев - 23% - едят овощи не менее двух раз в день, а 40% потребляют овощи раз в день.

Фрукты

Итальянцы оказались в лидерах по ежедневному потреблению фруктов: 85% населения хотя бы раз в день съедают одну порцию. На втором месте португальцы - 81%, что также намного выше среднего показателя по ЕС, составляющего 64%.

В конце списка три страны, где менее 40% населения ежедневно едят фрукты: Латвия 35%, Болгария и Литва - по 37%.

Овощи

Что касается потребления овощей, то Ирландия и Бельгия стали странами с самой высокой пропорцией населения, потребляющего овощи хотя бы раз в день: в обеих странах это 84% населения.

В 18 из 28 стран-членов ЕС от 50% до 80% населения сообщили, что едят овощи ежедневно, а средний показатель по ЕС составляет 64%.

В 2017 г. насчитывалось пять государств-членов, в которых эта доля составляла менее 50%: Венгрия 30%, Румыния 41%, Латвия 44%, Литва и Болгария - 45%.

Россия

Потребление как фруктов, так и овощей сильно варьируется в России от региона к региону. Так, больше всего овощей и фруктов потребляют на Кавказе - в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Меньше всего свежевыращенную продукцию потребляют на Чукотке - всего 10 кг фруктов в год на человека и 32 кг овощей.

Что советуют врачи?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует во взрослом возрасте потреблять не менее 400 граммов (или пять порций) фруктов и овощей в день. К этому рациону не относятся картофель, сладкий картофель, и некоторые другие корнеплоды с высоким содержанием крахмала.

ВОЗ предупреждает, что сокращение потребления фруктов и овощей провоцирует проблемы со здоровьем и повышает риск неинфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам агентства ООН, в 2017 году 3,9 млн смертей в мире вызваны недостаточным потреблением овощей и фруктов.

Результаты опроса в Эстонии, Чехии и Великобритании, по данным Евростата, имеют низкую надежность и исключены из статистики.