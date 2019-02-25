Фрукты и овощи: "брексит" во благо?

Лондон. Час ночи. До "брексита" менее пяти недель.
Компания EuroFrutta - один из крупнейших дистрибьюторов овощей и фруктов в британской столице. Почти вся продукция выращена в Европе. Почти все сотрудники - европейцы.
Компания поставляет свежие овощи и фрукты в рестораны, отели, школы. Как скажется на бизнесе "брексит", до сих пор непонятно. Сам Фулгони голосовал против выхода страны из Евросоюза. Его беспокойство растет:
В то же время, далеко не все британские предприниматели лишились сна. Некоторые верят, что "брексит" подарит им новые возможности для развития бизнеса.
Гари Маршал - директор New Covent Garden Market. В ходе референдума он проголосовал за "брексит"
Выход страны из ЕС без сделки грозит британцам введением пошлин на импорт продуктов питания. А значит, цены могут вырасти, предупреждают эксперты. Сами же жители Соединенного Королевства, похоже, до сих пор не определились: несет ли "брексит" благо или вред.