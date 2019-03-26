"Брексит": Палата общин берет контроль на себя

Палата общин намерена играть главную роль в решении сроков "брексита", депутаты высказались за голосование по альтернативным законопроектам об условиях выхода Британии из ЕС.

Об этом сообщил спикер Палаты общин Джон Беркоу: "За" прологолосовали 329 депутатов, "против" - 302. Резолюция принята", - провозгласил он.

С разницей в 27 голосов парламентарии одобрили поправку, внесенную однопартийцем Мэй.

Эта поправка даст Палате юридическую возможность определять, какой вариант выхода будет сочтен оптимальным, разумеется, с точки зрения депутатского корпуса.

Лидер лейбористской партии Джереми Корбин приветствовал это решение: "Я должен поблагодарить Палату за этот шаг, когда контроль над происходящим депутаты бьерут в свои руки. То, что продемонстрировало правительство, было провально по всем позициям. Сейчас парламентарии должны найти пути выхода из кризиса. Мы не знаем, какими будут итоги голосования в среду, но мы можем быть уверены в том, что будут обсуждаться альтернативные варианты соглашения, чтобы найти консенсус".

Правительство, ознакомившись с итогами голосования, подчеркнуло, что в интересах самого депутатского корпуса не ставить на голосование варианты выхода из тупика, которые будут заведомо неприемлемыми для ЕС.

Об этом Мэй сообщила депутатам: "Тот законопроект, который я ставила на голосование, был уже компромиссным вариантом, в нем уже содержались и необходимость выполнить волю граждан, высказанную на плебисците, и необходимость соблюсти интересы тех, кто высказался против выхода из Евросоюза".

Два года назад в качестве даты выхода Британии называлось 29-ое марта, сейчас обсуждаются две опции: выход без сделки 12-го апреля в случае нового несогласия парламента с правительственным вариантом соглашения, и выход мягкий, при одобренной обеими сторонами сделке, который ЕС согласился продлить до 22-го мая.