Воздушные шарики - серьёзная угроза для птиц

Воздушные шары особенно опасны для морских птиц и животных. К этому выводу пришли учёные из Института морских и антарктических исследований Тасманского университета, которые обнаружили, что мягкий пластик увеличивает риск смерти морских птиц.

Почти каждая пятая птица умирает из-за заглатывания мусора. "В целом, воздушные шары – самые опасные отходы, они в 32 раза более смертоносны, чем твердый пластик", - говорится в исследовании.

Несмотря на то, что изделия из мягкого пластика, такие как воздушные шары, составляют всего 5% проглоченных объектов, на них приходится около 40% смертей. Исследовательская группа изучила 1733 погибших птиц. Они обнаружили, что смерть 557 из них наступила в результате несварения проглоченных отходов.

В аналогичном исследовании морских черепах были получены похожие результаты. "Оказалось, что твердые пластмассовые осколки могут быстро проходить через кишечник, а мягкие пластмассы с большей вероятностью вызывают фатальные последствия".

Сотрудница Тасманского университета Лорен Роман рассказала, что основной причиной смерти среди птиц, которых изучала ее команда, была "закупорка желудочно-кишечного тракта", что впоследствии привело к инфекциям или другим осложнениям.

Эти выводы помогут выработать стратегию по снижению смертности среди морских обитателей, уверены учёные. "Если мы хотим предотвратить гибель морских птиц, нам нужно уменьшить количество мусора или [научиться] удалять его из окружающей среды, - говорит Лорен Роман, - Особенно это касается воздушных шаров".