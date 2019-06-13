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Срочная новость

Срочная новость

Германия

Сексизм на птицефабрике

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 Ольга Кепински 
Сексизм на птицефабрике
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Массовые убийства по половому признаку продолжатся. Речь идет о сельском хозяйстве, а точнее о немецком птицеводстве.

Федеральный административный суд Германии признал законным убийство невостребованных птенцов мужского пола на птицефабриках.

Такая практика существует по всему миру. Сразу после вылупления у птенцов определяют пол - и тех, кому не повезло родиться самцами, ожидает одна судьба.

Умертвляют птиц обычно либо при помощи газа, либо путем измельчения.

В год только в одной Германии так гибнут 45 млн птенцов мужского пола.

Первой с привычной практикой решила начать бороться земля Северный Рейн-Вестфалия. Там был принят указ, запрещающий птицефабрикам убивать птенцов. Но две из них обжаловали это решение.

Первый пункт немецкого закона о защите животных гласит: "Никто не имеет права причинять боль, страдания или вред домашнему животному без разумной причины".

Суд низшей инстанции постановил, что убийство в продовольственных целях относится как раз к обоснованным.

Это решение и послужило причиной обращения в Федеральный суд, поддержанное министром сельского хозяйства Германии Юлией Клёкнер.

Но в четверг суд в Лейпциге подтвердил, что практика массового убоя птенцов будет продолжаться до тех пор, пока не будут введены альтернативные методы определения пола в яйцах.