Сексизм на птицефабрике

Массовые убийства по половому признаку продолжатся. Речь идет о сельском хозяйстве, а точнее о немецком птицеводстве.
Федеральный административный суд Германии признал законным убийство невостребованных птенцов мужского пола на птицефабриках.
Такая практика существует по всему миру. Сразу после вылупления у птенцов определяют пол - и тех, кому не повезло родиться самцами, ожидает одна судьба.
Умертвляют птиц обычно либо при помощи газа, либо путем измельчения.
В год только в одной Германии так гибнут 45 млн птенцов мужского пола.
Первой с привычной практикой решила начать бороться земля Северный Рейн-Вестфалия. Там был принят указ, запрещающий птицефабрикам убивать птенцов. Но две из них обжаловали это решение.
Первый пункт немецкого закона о защите животных гласит: "Никто не имеет права причинять боль, страдания или вред домашнему животному без разумной причины".
Суд низшей инстанции постановил, что убийство в продовольственных целях относится как раз к обоснованным.
Это решение и послужило причиной обращения в Федеральный суд, поддержанное министром сельского хозяйства Германии Юлией Клёкнер.
Но в четверг суд в Лейпциге подтвердил, что практика массового убоя птенцов будет продолжаться до тех пор, пока не будут введены альтернативные методы определения пола в яйцах.