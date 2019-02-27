От любви до ненависти один «твит» — это про отношения лидеров США и КНДР. Дональд Трамп, за чьим аккаунтом следит весь мир, называл Ким Чен Ына как «сумасшедшим маленьким ракетчиком», так и «хорошим парнем», «большим стратегом».

Перед прошлогодней личной встречей в Сингапуре президент США открыто намекал на несоизмеримое превосходство США в ядерном оружии; Ким в долгу не оставался, заявляя о способности и готовности дотянуться как минимум до тихоокеанских баз США. Всё это не помешало сторонам продолжать диалог.

Тун Чжао, политолог:

«На самом деле США обеспокоены только одним — денуклеаризацией Северной Кореи. Я не думаю, что КНДР пойдёт на решительное сокращение уже существующих ядерных и обычных военных возможностей. Но Пхеньян может быть открыт для обсуждания некоторых ограниченных мер в этой области. Чего добивается Северная Корея — так это снятия экономических санкций».

Но речь пойдёт не только об оружии как таковом. По словам членов делегаций, переговоры в той или иной форме могут затронуть вопрос об официальном завершении Корейской войны. В Пекине явно дали понять, что должны участвовать в обсуждении подобного документа — на правах участника той войны.

Тун Чжао, политолог

«Китай конечно же слегка обеспокоен столь тесным сближением руководителей КНДР и США. Но и в Китае также ожидают позитивных результатов этого саммита. Пекин тоже хочет увидеть прогресс в вопросе денуклеаризации и тоже хотел бы снятия американских экономических санкций».